أكاديمية العلوم الروسية تحذر من خطر وقوع زلزال في القرم يحاكي التركي

حذر ألكسندر غورشكوف كبير الباحثين في معهد نظرية التنبؤ بالزلازل والجيوفيزياء الرياضية لدى أكاديمية العلوم الروسية من مخاطر وقوع زلزال في شبه جزيرة القرم على غرار السيناريو التركي.

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ونقلت وكالة "نوفوستي عن الأكاديمي قوله:" إن زلزالا مشابها في نطاقه لما وقع في تركيا يمكن أن يحدث يوما ما في شبه جزيرة القرم، نظرا لأن المنطقة مدرجة على نفس الحزام الزلزالي.

وأوضح أن شبه الجزيرة هي جزء من حزام جبال الألب - جبال الهيمالايا.

وقال إن تكرار السيناريو التركي في شبه جزيرة القرم أمر ممكن مبدئيا.

هذا وكانت آنا ليوزينا، الأستاذة المساعدة في قسم فيزياء الأرض، بجامعة موسكو الحكومية، قد قيّمت احتمال حدوث هزات أرضية في شبه جزيرة القرم بعبارة "الطبيعة لا يمكن التنبؤ بها".

ولفتت إلى أنه كان من المتوقع حدوث زلزال في تركيا، حيث تعتبر المنطقة خطرة زلزاليا، إلا أنه كان من المتوقع وقوعه في منطقة أخرى للبلاد.

وقالت الأخصائية إن زلازل بقوة حوالي 8 درجات، حسب تصنيف رختر، تحدث في مثل هذه المناطق مرة واحدة كل 30 عاما.

يذكر أن آخر زلزال خطير بقوة 6 درجات وقع في شبه جزيرة القرم عام 1927.

المصدر: لينتا. رو