علماء: الفيضان الناجم عن البحيرات الجليدية يهدد حياة 15 مليون شخص

أظهرت نتائج دراسة أجريت مؤخرا أن فيضانات البحيرات الجليدية تهدد حياة ما لا يقل عن 15 مليون إنسان في العالم.





وتشير مجلة Nature Communications، إلى أنه وفقا للدراسة يمكن أن تحدث الفيضانات نتيجة تحطم السدود الطبيعية للبحيرات الجليدية.

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وجاء في الدراسة "تشكل الفيضانات الناجمة عن تحطم السدود الجليدية للبحيرات خطرا جديا ويمكن أن تسبب خسائر كبيرة في الأرواح، حيث أنها تهدد حياة 15 مليون إنسان في مختلف أنحاء العالم".

وتشير الدراسة إلى أن نصف هذا العدد الكبير من الضحايا سيكونون من سكان الهند وباكستان وبيرو والصين.

ووفقا للباحثين: "إن سكان المناطق المرتفعة في آسيا هم الأكثر عرضة لهذا الخطر، حيث أن حوالي مليون شخص يعيشون على بعد 10 كيلومترات من بحيرة جليدية". كما أن سكان منطقة جبال الأنديز معرضون للخطر أيضا.

ويؤكد الباحثون على ضرورة تحسين منظومة الانذار المبكر ، ووضع استراتيجية أكثر فعالية لتخفيف عواقب الكارثة (مثل تقسيم الأراضي) ودراسة المناطق الأكثر عرضة لهذا الخطر.

ويشير الباحث توم روبنسون المحاضر في جامعة كانتربري النيوزيلندية في حديث لقناة CNN التلفزيونية، إلى أن ما سيحدث نتيجة خرق البحيرات الجليدية لسدودها سيكون مشابها لـ "تسونامي" ناجم عن تحطم مفاجئ لسد.

ويقول: "السدود الجليدية لا تختلف عن السدود المبنية".

ويضيف: "إذا أخذنا كمثال سد هوفر، الذي خلفه بحيرة كبيرة، فإذا أزلنا السد فجأة فسوف يتدفق الماء على شكل شلالات نحو الأسفل في الوادي على شكل موجات فيضان ضخمة".

المصدر: نوفوستي