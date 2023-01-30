طيران الإمارات تسيّر أول رحلة جوية تجريبية بالوقود المستدام

أعلنت صحيفة الخليج أن شركة طيران الإمارات نجحت بتسيير أول رحلة جوية تجريبية لها بطائرة تعتمد على الوقود المستدام.

وجاء في منشور على الصحيفة "نجحت طيران الإمارات يوم الاثنين 30 يناير الجاري بتشغيل رحلة تجريبية بإحدى طائراتها من طراز بوينغ777-300ER، العاملة بمحركي GE90، باستخدام وقود طيران مستدام (SAF) بنسبة 100% في أحد المحركين.

وتبعا للصحيفة فإن الطائرة المذكورة أقلعت الاثنين 30 يناير الجاري مطار دبي الدولي، بقيادة القبطان خالد ناصر أكرم والقبطان فالي فاجيدار، وحلّقت لأكثر من ساعة على طول ساحل دبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة التي تقوم بها طيران الإمارات بالشراكة مع رواد في الصناعة تساهم في دفع جهود قطاع الطيران التجاري نحو العمليات المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتساعد الرحلة على إطلاق جهود الصناعة الجماعية لتمكين مستقبل الطيران بوقود مستدام 100%، كما تساهم أيضاً في تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات.

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كما أوضحت الصحيفة "أن الرحلة التجريبية لطيران الإمارات تعدّ الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعمل بوقود مستدام بنسبة 100%، وتدعم الرحلة الجهود للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث تتطلع الصناعة إلى توسيع نطاق استخدام هذا النوع من الوقود للمساعدة في تحسين منهاج التشغيل لعروض الوقود المستدام مستقبلا".

المصدر: صحيفة الخليج