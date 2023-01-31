إثيوبيا.. العثور على أقدم ورشة سبج عمرها 1.2 مليون عام

عثر علماء الآثار في إثيوبيا على مئات الفؤوس المصنوعة من حجر السبج (الزجاج البركاني)، هي أقدم بكثير مما كان يعتقد الخبراء. وهذه أول ورشة من العصر الحجري تكتشف خارج حدود أوروبا.

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وتشير مجلة Nature Ecology & Evolution، إلى أن فريقا دوليا من علماء الاثار من إسبانيا وألمانيا وفرنسا عثر في المتنزه الوطني أفاش بإثيوبيا على ورشة لصنع فؤوس وأدوات تقطيع من حجر السبج (السبج زجاج بركانيobsidian)عمرها 1.2 مليون عام، وهذه الورشة وفقا للخبراء هي الأولى التي تكتشف خارج حدود القارة الأوروبية.

وتجدر الإشارة إلى أن حجر السبج يعتبر حتى الآن من الأحجار التي يصعب معالجتها لأنه حجر هش جدا وحاد الحواف، وهذه خاصية مهمة ، جعلت الناس في العصر الحجري تستخدمه في صنع أدوات التقطيع والثقب.

Margherita Mussi/ Sapienza Università di Roma.

ويذكر أن ورش "العمل" الأولى لصنع الأدوات الحجرية ظهرت في أوروبا قبل 774000 -129000 عام تقريبا. وكانت الفؤوس اليدوية أولى الأدوات التي صنعت في هذه الورش. وكان الناس يستخدمون هذه الفؤوس كادوات عمل أو كسلاح، مع أنه لم يكن لها مقابض يدوية، بل كان الشخص يمسكها بيده عند استخدامها. وكان أصحاب الورش يستخدمون حجر الصوان في صنع الأدوات ومن ثم بدأوا يصنعونها من حجر السبج (نوع من الزجاج البركاني).

وعثر العلماء في هذا الموقع على 578 فأسا جميعها باستثاء ثلاثة مصنوعة من حجر السبج، ولكنهم لم يتمكنوا من تحديد هوية صانعيها.

المصدر: فيستي . رو