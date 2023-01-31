علماء روس يكتشفون طريقة لفصل النفط عن الماء وإعادة استخدامهما

ابتكر علماء معهد الجيوكيمياء والكيمياء التحليلية التابع لأكاديمية العلوم الروسية طريقة لفصل النفط عن الماء من دون استخدام كواشف خاصة.





ويشير مصدر في وزارة العلوم والتعليم العالي، إلى أن هذا النفط يمكن استخدامه كمادة خام أو كمنتج منفصل.

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وتتكون مستحلبات النفط والماء خلال عمليات استخراج النفط، ومن الصعب فصلهما، حتى أنه في بعض الحالات لا يمكن فصلهما أبدا. ولكن العلماء الروس قرروا اختبار مدى فعالية الموجات فوق الصوتية مع إضافة جسيمات نتريد الألمنيوم في الأسيتون.

وتقول تاتيانا ماريوتينا، مديرة مختبر التركيز في المعهد: "كنا بحاجة إلى إيجاد طريقة بسيطة وفعالة لتفكيك مستحلبات الماء والنفط، التي لا تتطلب استخدام عدد كبير من الكواشف. لأنه حاليا لا توجد طريقة فعالة لتفكيك المستحلبات المحتوية على الجل، لذلك تصنف على أنها نفايات ويجب التخلص منها".

ولكن الطريقة الجديدة سمحت بفعالية بفصل النفط عن الماء خلال بضع دقائق. واتضح أن استخدام الطريقة الجديدة في المعالجة يؤدي إلى تدمير غشاء قطرات الماء الذي يمنع اندماجها، وبالنتيجة اندمجت القطرات وبالتالي تفكك المستحلب إلى ماء ونفط، يمكن إعادة استخدامهما في قطاع الصناعات النفطية.

وباستخدام الطريقة الجديدة ترسبت جسيمات صلبة تحتوي على كبريتيد الحديد وأكسيد السيليكون وألومينوسيليكات (جزيئات الرمل والطين)، وكلوريد الصوديوم وأملاح المغنيسيوم والكالسيوم. ويمكن استخدام هذه الرواسب في إنتاج البلاطات وغير ذلك.

ويأمل الباحثون، أن تصبح هذه الطريقة هي الأساس في تطوير تكنولوجيا عامة لتفكيك مستحلبات النفط والماء.

المصدر: gazeta.ru