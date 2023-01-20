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قمر صناعي يظهر "توهج" الحمم البركانية داخل بركان هاواي الثائر من الفضاء

العلوم والتكنولوجيا

قمر صناعي يظهر
Gettyimages.ru Chris Clor
صورة تعبيرية
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بدأ كيلاويا، أصغر بركان في هاواي والأكثر نشاطا، بالثوران منذ 5 يناير، وتمكن العلماء من رصد هذا الثوران من الفضاء، والذي كشف عن تفاصيل فريدة.

وفي 11 يناير، التقط القمر الصناعي "لاندسات 8" بركان كيلاويا، أحد البراكين الخمسة المكونة لجزر هاواي في المحيط الهادئ، بالقرب من بركان ماونا لوا، صورة للثوران من الفضاء، حيث بدت الحمم والدخان تضيء بشكل ساطع.

وحصل جهاز تصوير الأراضي العملياتي (OLI) على متن القمر الصناعي "لاندسات 8" على الصورة المركبة من مزيج من الألوان الطبيعية لإبراز بصمة الحرارة للحمم البركانية بشكل أفضل، في أطوال موجات الأشعة تحت الحمراء.

وفي وقت التقاط الصورة، كان نشاط الثوران في كالديرا (الفوهة البركانية الضخمة التي تبدو في شكل أحواض واسعة في قمم البراكين) كيلاويا يتركز في بحيرة حمم بركانية كبيرة في النصف الشرقي من فوهة Halema'uma'u، بالإضافة إلى منطقة أصغر من الحمم البركانية في النصف الغربي من فوهة البركان.

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النشاط البركاني في كيلاويا شائع، وأحدث الثوران البركاني مؤخرا بحيرة من الحمم البركانية استمرت من 29 سبتمبر 2021 إلى 9 ديسمبر 2022، وفقا لمرصد الأرض التابع لناسا.

وكتب المرصد في بيان صدر يوم الثلاثاء 17 يناير: "اندلع كيلاويا بشكل مستمر تقريبا من عام 1983 حتى عام 2018، عندما أدى ثوران بركاني استمر لشهور إلى تدفقات حمم بطيئة الحركة دمرت نحو 700 منزل".

وأضاف: "منذ ثوران بركان كيلاويا في 2018، يثور بشكل متقطع. وتم احتواء هذه الانفجارات الأخيرة داخل فوهة Halema'uma'u كبحيرات من الحمم البركانية".

وأشارت ناسا إلى أن انفجارات الحمم البركانية في فوهة Halema'uma'u وصلت إلى ارتفاع يصل إلى 50 مترا (164 قدما) وسط الانفجار الجديد، خاصة في الساعات التي أعقبت اندلاع الثوران في 5 يناير.

المصدر: سبيس

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