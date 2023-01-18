الولايات المتحدة قد تحوّل سفن "ESB" إلى منصات لإطلاق الدرونات والغواصات المسيّرة

ذكر موقع Naval New أن سلاح البحرية الأمريكي تلقى اقتراحات من إحدى الشركات المحلية لتحويل سفن "ESB" إلى منصات لإطلاق الدرونات والغواصات المسيّرة.

وجاء في منشور على الموقع: "اقترحت شركة NASSCO التابعة لـ General Dynamics على سلاح البحرية الأمريكي مشروعا لتحويل سفن ESB الاختبارية إلى منصات لإطلاق الطائرات المقاتلة والدرونات والغواصات المسيّرة الكبيرة الحجم مثل غواصات XLUUV".

وتشمل الاقتراحات التي قدمتها الشركة المذكورة تعديل سطوح سفن " ESB" لتكون قادرة على دعم عمليات الدرونات، والأبرز من ذلك هو تعديل هذه السفن لتكون مهمتها إطلاق مقاتلات F-35B أو AV-8B المستخدمة من قبل سلاح البحرية الأمريكي، أو إطلاق غواصات "أوركا" المسيّرة الكبيرة الحجم.

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ووفقا لجيم ستروكا، الخبير والمستشار الفني في شركة" NASSCO" فإن المساحات الكبيرة في سفن "ESB" تمكن من استيعاب مجموعة متنوعة من المعدات والآليات، بما فيها الطائرات والغواصات المسيّرة.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن "ESB" نحو 233 م، وعرضها 50م، ومقدار إزاحتها للمياه 78 ألف طن، كما يمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 15 عقدة بحرية، فضلا عن كون سطوحها مجهزة بمنصات لنقل واختبار المروحيات.

المصدر: سلاح روسيا