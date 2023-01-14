علماء صينيون ينجحون في استنساخ حصان للسباق

عرض علماء صينيون أول حصان مستنسخ للسباق عمره سبعة أشهر ولونه يشبه لون حصان السباق الأصلي أورسوس.



وتشير شركة SinoGene التي استنسخت الحصان الذي اطلقت عليه اسم Zhuang Zhuang، إلى أن عملية استنساخ الحصان بدأت في عام 2021 وولد المهر في 16 يونيو 2022. والحصان أورسوس الذي أخذت منه عينات من الخلايا الجلدية جلب من ألمانيا إلى الصين عام 2007 وفاز بالعديد من مسابقات الفروسية في الصين وخارجها، والفرس البديلة كانت من مقاطعة قانسو الواقعة شمال غرب الصين.

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ويشير تشاو جيان بينغ نائب المدير العام لشركة SinoGene إلى أن الهدف الأساسي من استنساخ الحصان هو تربية سلالات خيول من الدرجة الأولى في الصين.

ووفقا له، لا يضمن التكاثر الطبيعي وراثة المهر لأفضل خصائص والديه، أما النسخة الجينية، فتسمح بالحفاظ على جميع الميزات الضرورية المطلوبة. وفي نفس الوقت هذه عملية آمنة للفرس الأم.

ويشير تشاوجيان بينغ، إلى أن الاتحاد الدولي للفروسية سمح عام 2012 بمشاركة الخيول المستنسخة في المسابقات. لذلك لا يستبعد أن يكون تشوانغ تشوانغ قادرا على المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2028، حيث سيبلغ عمره حينها ست سنوات، ما يعني أنه سيكون بالإمكان تدريبه، لأنه يسمح بتدريب الخيول عادة في عمر 4-6 سنوات.

المصدر: نوفوستي