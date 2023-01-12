الجنود الروس يغنمون مدرعة هولندية الصنع في دونباس

يترك الجيش الأوكراني المنسحب المعدات الحربية والأسلحة التي استخدمها في المعركة.

وقد عثر الجنود الروس بالقرب من بلدة أرتيوموفسك (باخموت) في منطقة دونباس على مدرعة مجنزرة هولندية الصنع من طراز YPR-765.

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ويبدو من الصور الفوتوغرافية التي نشرتها شبكة الإنترنت أن الجنود الأوكرانيين أو المرتزقة الأجانب تركوا مدرعة جاهزة للقتال تماما حيث كان الرشاشان الثقيلان وأجهزة الرصد والاتصال والقيادة بحالة تقنية جيدة.

يذكر أن ناقلات الأفراد المدرعة YPR-765 سُلمت للجيش الأوكراني في الصيف الماضي، وكلها عبارة عن نسخ مطوّرة لمدرعة M113 الأمريكية الصنع.

وتزن المدرعة 13600 كلغ وتنقل 7 أفراد وتحمل كذلك برجا مدرعا مزوّدا بمدفع عيار 25 ملم من طراز Oerlikon KBA B02 ورشاش عيار 7.62 ملم من طراز MAG.

وقد أكدت العمليات الحربية في أوكرانيا اختفاء مدرعة YPR-765 التي يعود تصميمها إلى السبعينيات، ويبدو أنها راوحت في مكانها وعجزت عن الصعود من حفرة وقعت فيها. أما دروعها فلا تستطيع التصدي إلا للرصاص وبعض القذائف الصغيرة العيار.

المصدر: روسيسكايا غازيتا