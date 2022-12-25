إنقاذ بومتين مهددتين بالانقراض في أحد شوارع موسكو (صور)

قال مجمع الشؤون المحلية بموسكو، إنه قام اليوم بمصادرة طائري بوم كان يستخدمها مصور متنقل في شوارع موسكو، لتحصيل المال مقابل التصوير مع الطائرين.

وذكرت إدارة موسكو للشؤون المحلية على قناتها في "تلغرام" أن الطائرين أحدهما طويل الأذنين والثاني قصير الأذنين، من الأنواع المدرجة في الكتاب الأحمر، تحت فئة الدرجة الثالثة من الندرة، كنوع معرض لخطر الانقراض.

وبحسب الإدارة، فقد تم إنقاذ البومتين ومصادرتهما، وجرى نقلهما إلى مركز تأهيل الحيوانات البرية التابع لقسم إدارة الطبيعة وحماية البيئة بمدينة موسكو، حيث سيتم فحصهما من قبل متخصصين.

المصدر: نوفوستي