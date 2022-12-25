 
مباشر

إنقاذ بومتين مهددتين بالانقراض في أحد شوارع موسكو (صور)

العلوم والتكنولوجيا

إنقاذ بومتين مهددتين بالانقراض في أحد شوارع موسكو (صور)
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uftn

قال مجمع الشؤون المحلية بموسكو، إنه قام اليوم بمصادرة طائري بوم كان يستخدمها مصور متنقل في شوارع موسكو، لتحصيل المال مقابل التصوير مع الطائرين.

وذكرت إدارة موسكو للشؤون المحلية على قناتها في "تلغرام" أن الطائرين أحدهما طويل الأذنين والثاني قصير الأذنين، من الأنواع المدرجة في الكتاب الأحمر، تحت فئة الدرجة الثالثة من الندرة، كنوع معرض لخطر الانقراض.

إنقاذ بومتين مهددتين بالانقراض في أحد شوارع موسكو (صور)

وبحسب الإدارة، فقد تم إنقاذ البومتين ومصادرتهما، وجرى نقلهما إلى مركز تأهيل الحيوانات البرية التابع لقسم إدارة الطبيعة وحماية البيئة بمدينة موسكو، حيث سيتم فحصهما من قبل متخصصين.

إنقاذ بومتين مهددتين بالانقراض في أحد شوارع موسكو (صور)

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز ما جاء في كلمة بوتين أمام قادة الجيش الروسي (فيديو)