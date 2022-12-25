اليونان تدعم سلاح بحريتها بسفن حربية جديدة

أعلن موقع Naval News أن اليونان تعمل على مشروع لدعم سلاح بحريتها بسفن قتالية متطورة.

وأشار منشور على الموقع إلى "أن أثينا تدرس حاليا خيارات طرحتها عليها شركة Naval Group الفرنسية وشركة Fincantieri الإيطالية، لتصنيع فرقاطات عسكرية جديدة لصالح الجيش اليوناني، وسيتم اتخاذ القرار من قبل اليونان بهذا الشأن في الأشهر الأولى من العام القادم".

وتبعا للمنشور فإن البرنامج الجديد الذي تعمل عليه اليونان للحصول على الفرقاطات الجديدة سيعمل وفق مبدأ "1+3"، أي أن أول فرقاطة ستحصل عليها اليونان في إطار المشروع ستبنى في الشركة التي ستنفذ المشروع، أما السفن الثلاثة الباقية فسيتم تصنيعها في اليونان كجزء من اتفاقية نقل التكنولوجيا، الأمر الذي سيعطي دفعا قويا للصناعية العسكرية في اليونان.

وتعرض Naval Group على اليونان فرقاطات من فئة FDI التي تعتبر سفنا حربية متعددة الأغراض، ويبلغ طول كل سفينة منها 121.6 م، وعرضها 17.7 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 4250 طنا، كما يمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 27 عقدة بحرية، وقطع 5000 ميل بحري في كل مهمة.

وتشمل منظومة تسليح هذه السفن صواريخ MM40 المضادة للسفن والأهداف البحرية، وصواريخ Aster 15/30 المضادة للأهداف الجوية، ومدافع من عيار 76 ملم، ورشاشات من عيار 20 ملم، وطوربيدات من عيار 324 مل.

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أما شركة Fincantieri الإيطالية فتعرض على أثينا فرقاطات FCX30 التي يبلغ طول كل واحدة منها 107 أمتار، وعرضها 14.7 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3250 طن، ويمكنها الحركة بسرعة 28 عقدة بحرية، وقطع 5000 ميل بحري في كل مهمة، كما يمكن لهذه السفن حمل الطائرات المسيرة وزوارق RIB العالية السرعة.

المصدر: سلاح روسيا