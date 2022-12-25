علماء يعثرون على "طريق من الطوب الأصفر" في بقعة لم يسبق لها مثيل في المحيط الهادئ!

كشفت رحلة استكشافية إلى سلسلة من التلال في أعماق البحار، شمال جزر هاواي مباشرة، عن قاع بحيرة قديم جاف ومرصوف بما يشبه طريقا من الطوب الأصفر.

وقد صادفت مركبة الاستكشاف Nautilus المشهد الغريب في وقت سابق من هذا العام، أثناء مسح سلسلة جبال ليليوكوكالاني داخل النصب التذكاري الوطني لباباهاناوموكواكيا البحرية (PMNM).

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وتعد PMNM واحدة من أكبر مناطق الحماية البحرية في العالم، وهي أكبر من جميع المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة مجتمعة، واستكشف فقط حوالي 3% من قاع البحر.

ويقوم الباحثون في Ocean Exploration Trust بدفع الحدود التي تقع على عمق أكثر من 3000 متر تحت الأمواج.

ويلتقط تسليط الضوء على مقطع فيديو الحملة الذي نُشر على موقع "يوتيوب"، لحظة تعثر الباحثين الذين كانوا يشغلون مركبة أعماق البحار على الطريق المؤدية إلى Oz.

ويمكن سماع أحد الباحثين في الراديو وهو يهتف قائلا: "إنه الطريق إلى أتلانتس. طريق الطوب الأصفر؟".

وأضاف عضو آخر في الفريق "هذا غريب". هل تمزح معي؟ هذا جنون".

وعلى الرغم من أنه يقع تحت حوالي ألف متر من المحيط، فإن قاع البحيرة الذي اكتشفه الباحثون على قمة جبل نوتكا البحري يبدو جافا بشكل مدهش.

وفي أحد الأقسام الصغيرة، تحطمت الصخور البركانية بطريقة تشبه بشكل لافت للنظر الطوب.

وللوهلة الأولى، من السهل الخلط بين التأثير على أنه طريق إلى عالم جديد رائع. وبطريقة ما، هذا ليس خطأ تماما.

المصدر: ساينس ألرت