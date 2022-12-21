الدفاع الروسية: منظومة "بانتسير" تظهر فاعلية 100% في العملية العسكرية الخاصة

قال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن منظومات "بانتسير" للصواريخ والمدافع المضادة للجو استعرضت فعالية 100% في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأوضح إن أجهزة المنظومة تراقب الأجواء حولها إلى مدى عشرات الكيلومترات وتلتقط الأهداف وتحدد أنواعها أكانت طائرة أو مروحية أو مسيّرة. أما قائد منصة "بانتسير" فيتخذ القرار بإطلاق النيران وتدمير الهدف عند دخوله منطقة مسؤوليتها.

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وعلاوة على ذلك فإن "بانتسير" مزوّدة بأجهزة الرؤية الحرارية التي تسمح لها بتحديد نوع المتفجرات الذي يحمله الهدف أو ما إذا كان لا يحمل أي شيء لأنه يقوم بتنفيذ مهام الاستطلاع والرصد.

وتدمّر "بانتسير" بنفس القدر من الفاعلية مروحية قتالية ومروحية رباعية المراوح صغيرة الحجم قد يستخدمها الجيش الأوكراني لأغراض الاستطلاع.

ويتسارع الصاروخ الذي تطلقه المنظومة حتى سرعة 4000 كلم/ساعة ويفجّر رأسه القتالية بالقرب من الهدف مشكّلا حلقة متكونة من العناصر المدمّرة التي تقطع طائرة أو صاروخا إلى قسميْن.

وتمتلك "بانتسير" 12 صاروخا وكذلك مدفعيْن أوتوماتيكيين يستخدمان ضد الذخائر النفاثة والصواريخ. وأظهرت منظومات "بانتسير" فاعلية قصوى في مكافحة الصواريخ المضادة للرادار، إذ أنها تستهدف منظومات الدفاع الجوي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا