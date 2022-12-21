سلاح البحرية الهندي يتسلّم مدمرة شبحية جديدة

أعلن موقع Naval Today أن سلاح البحرية في الجيش الهندي تسلّم مؤخرا مدمرة بحرية شبحية من فئة P15B.

وجاء في منشور على الموقع: "أجريت مؤخرا في حوض بناء السفن البحري في مومباي، وبحضور وزير الدفاع الهندي، احتفالية خصصت لتسليم الجيش الهندي مدمرة Mormugao الشبحية الجديدة من فئة P15B. وقد جرى تصميم هذه السفينة من قبل مكتب التصميم التابع لسلاح البحرية الهندي، وتم تطويرها في مصنع Mazagon Dock Shipbuilders Limited".

وحول الموضوع قال وزير الدفاع الهندي: "Mormugao تعتبر من أفضل المدمرات البحرية وأكثرها تطورا من النواحي التقنية، وهذه السفينة ستلبي الاحتياجات العسكرية الحالية والمستقبلية لبلدنا واحتياجات شركائنا في جميع أنحاء العالم".

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وكانت وزارة الدفاع الهندية قد وقعت عقودا عام 2011 للحصول على أربع مدمرات من فئة P15B، وأدخلت أول سفينة من هذه السفن في الخدمة لصالح الجيش عام 2021.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن P15B نحو 163 مترا، وعرضها 17.4 م، ومقدار إزاحتها للمياه 7300 طن، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع مسافة 4000 ميل بحري في كل مهمة.

وتتسلح هذه السفن بمدافع من عيار 76 ملم من تطوير مجموعة Leonardо الإيطالية، وصواريخ Barak-8 المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ Brahmos المضادة للسفن والأهداف البحرية، ورشاشات متوسطة وثقيلة، وقاذفات قنابل، ومنظومات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا