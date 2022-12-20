قوات سلاح المدرعات الروسي في أوكرانيا تتسلم دفعة من أحدث الدبابات

تسلمت قوات المدرعات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا دفعة من دبابات "تي – 90 إم ، بروريف" الحديثة.

صرح بذلك الثلاثاء 20 ديسمبر ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، وقال إن دفعة من دبابات "تي – 90 إم، بروريف" المطوّرة دخلت الخدمة في أحد تشكيلات الدبابات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة. ويتم الآن تدريب أفراد طواقم تلك الدبابات على أداء المهام القتالية وتنفيذ الرماية من المواقع المفتوحة والمستورة باستخدام كافة أنواع الأسلحة المتوفرة في الدبابة. كما يتم تدريب السائقين على قيادة الدبابة في ظروف القتال.

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يذكر أن "تي – 90 إم ، بروريف" هي أحدث دبابة ضمن أسرة دبابات "تي – 90" وأكثرها تكيّفا مع ظروف القتال الحديث. وذلك بفضل تزويدها بأجهزة الوقاية من كافة الاتجاهات ونظام أوتوماتيكي لقيادة النيران يمكن استخدامه ليلا ونهارا وهي إجراءات من شأنها زيادة قدرة الدبابة على الصمود.

وقد حصلت الدبابة على برج جديد يختلف عن البرج الكلاسيكي الموجود في دبابة "تي – 90" ومحرك أقوى يولد قدرة 1130 حصانا. كما تم تزويد دبابة "بروريف" بمدفع عيار 125 ملم الذي يضمن استخدام ذخائر ذات قوة مدمرة جبارة وكذلك الصاروخ الذي يدمّر دبابات العدو على مسافة 5 كيلومترات ليلا ونهارا. وعلاوة على ذلك فإن الدبابة الجديدة لديها إمكانية تبادل المعلومات مع دبابات أخرى في نظام أونلاين، ما يعد صفة مميّزة هامة في مواصفات الدبابة التكتيكية تتفق مع شروط القتال ضمن شبكة مركزية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا