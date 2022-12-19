كوريا الجنوبية تطور مدمرات بحرية من جيل جديد

أعلن موقع Naval News أن كوريا الجنوبية تطور مدمرة بحرية من جيل جديد لصالح جيشها.

وجاء في منشور على الموقع "فازت شركة Hyundai Heavy Industries بمناقصة لتطوير مدمرة عسكرية جديدة من نوع KDX-III من الفئة الثانية الجديدة Batch 2، وقدرت قيمة المناقصة بـ 670 مليار وون (حوالي 514 مليون دولار)، ومن المفترض أن تقوم هذه الشركة بتصنيع جميع سفن KDX-III المعدلة الجديدة، وأن تسلّم آخر سفينة من هذه السفن للجيش الكوري الجنوبي بحلول عام 2028".

والدفعة الثانية التي سيحصل عليها الجيش الكوري الجنوبي من سفن III من الفئة الجديدة Batch 2 ستختلف عن سفن الدفعة الأولى، إذ سيبلغ طول كل سفينة 170 مترا، وعرضها 21 م، ومقدار إزاحتها للمياه 8300 طن.

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وستشمل منظومة تسليح هذه السفن صواريخ SM-2 الحديثة المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ SSM-700K المضادة للأهداف الحرية، وصواريخ Hyunmoo-III المجنحة التي يصل مداها إلى 1500 كلم، وصواريخ K- SAAM المضادة للأهداف الجوية، ومدافع من عيار 127 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم، ورشاشات من عيار 30 ملم.

كما من المحتمل أن تحصل هذه السفن على أحدث صواريخ SM-6 الأمريكية المضادة للأهداف الجوية، والتي بمقدورها التعامل مع الصواريخ البالستية ومع الأهداف البرية والبحرية أيضا.

المصدر: سلاح روسيا