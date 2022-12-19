قائد قوات الصواريخ الإستراتيجية: روسيا في صدد تطوير منظومة جديدة من الصواريخ الإستراتيجية

تبدأ روسيا عام 2023 في تطوير منظومة جديدة من الصواريخ الإستراتيجية.

أعلن ذلك الجمعة 16 ديسمبر قائد قوات الصواريخ الإستراتيجية الروسية الفريق أول سيرغي كاراكايف في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية، وقال إن المنظومة الجديدة ستكون لديها قدرة عالية على اجتياز الدرع الصاروخية المعادية.

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وأضاف إن المنظومة الذاتية الحركة الجديدة ستتميز بقدرة عالية على التنقل لتسطيع إطلاق صواريخها من أي موقع جغرافي في روسيا غربا وشرقا وجنوبا وشمالا.

وأعاد الفريق أول إلى الأذهان أن قوات الصواريخ الإستراتيجية الروسية تمتلك في الوقت الراهن منصات ذاتية الحركة لإطلاق صواريخ "يارس" و"توبول". بينما أشار إلى أن إمكانات المنظومة الجديدة الذاتية الحركة ستفوق إلى حد بعيد إمكانات المنظومتيْن المذكورتيْن.

وقال إن عملية إعادة تسليح القوات المسلحة الروسية بمنظومات صاروخية حديثة تعتبر من أولويات قيادة الجيش الروسي في الوقت الراهن.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا