ألمانيا تنزل إلى المياه غواصتين حربيتين طورتهما لصالح سنغافورة

أعلن موقع Naval News أن ألمانيا أنزلت إلى المياه مؤخرا غواصتين نوويتين جديدتين طورتهما لصالح جيش سنغافورة.

وجاء في منشور على الموقع "شهد حوض بناء السفن التابع لشركة (TKMS) في مدينة كيل مؤخرا احتفالية خصصت لإنزال غواصتين تعملان بالديزل والكهرباء من فئة Type-218SG، طوّرتا لصالح سلاح البحرية السنغافوري".

وأشار الموقع إلى أن سنغافورة كانت قد وقعت عقودا مع شركات ألمانية للحصول على 4 غواصات من فئة Type-218SG، فعام 2013 وقع الطرفان عقودا بقيمة 1.8 مليار يورو لتصنيع غواصتين من هذا النوع، وعام 2017 تلقّت شركة (TKMS) الألمانية طلبا لشراء الغواصتين الأخريين، وجرى إنزال أول غواصة من هذه الغواصات إلى المياه عام 2019، أما الغواصتان اللتان أنزلتا إلى المياه مؤخرا فمن المفترض أن تستلمهما سنغافورة عام 2023.

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وتعتبر غواصات Type-218SG نسخا معدّلة عن غواصات Type-212 / 212A و Type-214 الألمانية، ويبلغ طول كل غواصة منها 70 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه 2000 طن، ويمكنها الحركة بسرعة 15 عقدة بحرية.

وتتسلح هذه الغواصات بمنصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، ومنصات لإطلاق الصواريخ المضادة للأهداف البحرية.

المصدر: سلاح روسيا