الجيش الروسي يستخدم في أوكرانيا راجمات الصواريخ البعيدة المدى "تورنادو – غي"

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو أظهر نتائج استخدام منظومة "تورتادو - غي" الصاروخية عيار 122 ملم في ضواحي بلدة ماريينكا الأوكرانية حيث دمّرت منطقة محصنة تابعة لجيش تظام كييف.

تجدر الإشارة إلى ان منظومة " تورنادو – غي" الصاروخية الجديدة عيار 122 ملم عبارة عن نموذج مطوّر لراجمتي الصواريخ "غراد" و"سميرتش" السوفيتيتي الصنع.

يذكر أن الإنتاج الصناعي لمنظومة "تورنادو – غي" عيار 122 ملم بدأ في روسيا مطلع تسعينيات القرن الماضي، وبلغ مدى عملها الأقصى 100 كلم، والمدى الأدنى للرماية 4000 متر، وزنها 14000 كلغ، عدد المواسير 40 ماسورة عيار 122 ملم، وقت إطلاق النار20 ثانية، قوة محركها من طراز "كاماز" 220 حصانا، سرعتها القصوى 85 كلم/ساعة، طاقمها فردان.

يذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو كان قد أعلن في وقت سابق إن منظومتي " تورنادو – غي" و"إس" الصاروخيتيْن تستخدمان بفاعلية عالية في مكافحة منظومات المدفعية والصواريخ الأوكرانية.

الصدر: روسيسكايا غازيتا