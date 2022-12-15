إيطاليا.. العثور على فسيفساء عمرها 2000 عام في فيلا الشرير بوليو

عثر العلماء على فسيفساء عمرها 2000 عام، في فيلا بوليو ، تذكر بمالكها الشرير، الذي أرادوا محوه من التاريخ.

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ويشير Artnews، إلى أن العلماء عثروا على الفسيفساء تحت طبقة من الترميمات والإصلاحات التي جرت بتكليف من الإمبراطور أوكتافيان أغسطس (63 سنة قبل الميلاد- 14 ميلادي). وهذه الفسيفساء مصممة كسجادة من قطع سيراميك صغيرة بيضاء محاطة بإطار أسود مزدوج.

ويقول ماركو جيليو، رئيس فريق البحث: "يبدو من الطراز أن هذه القاعة تعود إلى أواخر الإمبراطورية الرومانية، وعلى الأكثر إلى فترة حكم أغسطس".

وتعود الفيلا التي اكتشفت فيها الفسيفساء، إلى بوبليوس فيديوس بوليونو، وشيدت على الطراز اليوناني في القرن الأول قبل الميلاد. وكانت الفيلا تستخدم كمسرح ولإجراء المسابقات الموسيقية، وتتسع لألفي مقعد.

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وكان بوليو نجلَ رجل متحرر. وكان يحب الفخامة ويعتبر قاسياً للغاية وخاصة تجاه العبيد. فمثلا ، بسبب كسر طبق من الزجاج البلوري، خلال وليمة عشاء مع الإمبراطور اغسطس، أمر برمي العبد الذي كسرها للثعابين. وعندما جثا هذا العبد على ركبتيه وبدأ يتوسل الرحمة من الإمبراطور أغسطس، أمر الإمبراطور بتحريره وكسر جميع الأواني الكريستالية لبوبليوس فيديوس.

توفي بوليو عام 15 قبل الميلاد. وأورث ممتلكاته لأغسطس مع تعليمات بإقامة نصب تذكاري له. نصب الإمبراطور صف أعمدة وكرسه لزوجته. ويعرف الهيكل باسم رواق ليبيا. هذه الإيماءة ، وفقا لـ Artnews ، هي نوع من damnatio memoriae (لعنة الذاكرة)، أي شكل من أشكال العقاب بعد الوفاة، ومحاولة لمحو ذكرى شخص من التاريخ.

المصدر: نوفوستي