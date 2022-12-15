روسيا..ابتكار أكاسيد النحاس النانوية لوقود صديق للبيئة وللالكترونيات المرنة

ابتكر علماء الجامعة الوطنية للبحوث "معهد موسكو للتكنولوجيا الإلكترونية" تقنية لإنشاء هياكل نانوية من أكاسيد النحاس.





وتشير مجلة Physica E، إلى أن هذه التقنية، تسمح بالحصول على طاقة صديقة للبيئة ورخيصة من الهيدروجين وألواح شمسية مرنة.

إقرأ المزيد

ووفقا للباحثين، " تجري في جميع أنحاء العالم حاليا، دراسات لتطوير أنظمة الإنتاج وتخزين الطاقة الخضراء. وإن إحدى الطرق المستخدمة في إنتاج الوقود الهيدروجيني من الماء، تجري باستخدام أنود "مصعد" أكسيد التيتانيوم وكاثود "مهبط" من البلاتين، في حين يمكن أن تحل أكاسيد النحاس النانوية محل البلاتين في هذه العملية. لذلك في هذه الدراسة درسنا علاقة التركيب والبنية والخصائص الكهروضوئية للبنى النانوية لأكسيد النحاس بدرجة حرارة المحلول الكهربائي".

ويشير الباحثون، إلى أن استبدال البلاتين بأكاسيد النحاس النانوية، يمكن أن يخفض كثيرا تكلفة التكنولوجيا، حيث حاليا تعمل العديد من البلدان على تطوير تقنياتها الخاصة للمحركات الهيدروجينية. لأن الهيدروجين يعتبر وقودا نظيفا وصديقا للبيئة، لذلك يستخدم حاليا على نطاق واسع في وسائط النقل والطاقة، لإنه عند احتراقه لا تنبعث منه مواد ضارة، بل فقط بخار الماء.

ويمكن أيضا استخدام ابتكار العلماء الروس في إنتاج الإلكترونيات المرنة والواح البطاريات الشمسية، التي تمتص 97 بالمئة من الضوء الساقط عليها.

المصدر: tass