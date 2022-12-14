أستراليا تدعم سلاح بحريتها بغواصات مسيرة كبيرة

أعلنت شركة Anduril Industries أنها تعمل على مشروع لتطوير غواصات مسيرة كبيرة لصالح سلاح البحرية الأسترالي.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الخدمة الصحفية للشركة فإن الغواصات الجديدة سيطلق عليها اسم Ghost Shark، وقد تكون نسخا معدلة عن غواصات Dive-LD التي بدأت باختبارها منذ عامين تقريبا.

وكانت الشركة المذكورة قد أعلنت في مايو الفائت أنها وقعت عقودا بقيمة 100 مليون دولار مع سلاح البحرية الأسترالي بغية تصنيع وتطويرغواصات مسيرة كبيرة ستعمل لصالح الجيش الأسترالي.

وكانت Anduril Industries قد ساهمت في تطوير غواصات Dive-LD لاستخدامها لعمليات الاستطلاع واستكشاف السواحل وأعمال البحث البحري في المياه العميقة، وأشارت الشركة إلى أن هذه الغواصات يمكن تعديلها لتكون قادرة على تأدية مهام مكافحة الغواصات والألغام البحرية، ومهام رسم الخرائط لقاع الحيطات والبحار.

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ويبلغ طول كل غواصة من غواصات Dive-LD نحو 5.8 م، وقطر هيكلها 1.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2720 كلغ، ويمكن لهذه الغواصات الحركة بسرعة 7 عقد بحرية، والعمل بشكل مستقل لمدة 10 أيام في كل مهمة، والغوص إلى عمق 6000 م تحت سطح الماء.

المصدر: سلاح روسيا