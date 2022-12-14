المغرب..اكتشاف أحافير لمفصليات الأرجل عمرها 470 مليون عام

اكتشف علماء الأحافير حيوانات مفصلية الأرجل عملاقة في تكوين فزواتا بالمغرب، التكوين الذي كان يغطيه المحيط في الأزمنة القديمة.



وتشير مجلة Scientific Reports، إلى أن من الضروري إجراء دراسات مفصلة لهذه الأحافير، لأن طول هذه الحيوانات يمكن أن يصل إلى مترين وفقا لدراسات سابقة.

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ووفقا للخبراء، "على الرغم من عدم تحديد نوع أحافير مفصليات الأرجل العملاقة المكتشفة، قد ينتمي بعضها إلى الأنواع الموصّفة سابقا من تكوين فزواتا في المغرب، ولكن بعضها هو بالتأكيد أنواع جديدة".

و تحتوي الأحافير الموجودة في هذه الصخور مثل (الأصداف) على عناصر معدنية، ولبعضها حماية استثنائية للأنسجة الرخوة والأعضاء الداخلية، ما يسمح للعلماء بدراسة تشريح الحياة الحيوانية المبكرة على الأرض.

وكانت الحيوانات في تكوين فزواتا تعيش في المياه الضحلة، وتتعرض باستمرار للعواصف وتأثير الموجات، التي كانت تدفنها بعد موتها. وقد عثر العلماء على بعض من عضديات الأرجل تشبه الرخويات، ومرتبطة بمفصليات الأرجل، ما يشير إلى أن الأصداف الكبيرة كانت، بعد موت حاملها، بمثابة احتياطي للمواد المغذية لحيوانات قاع البحر . كما عثر العلماء على أنواع جديدة من المفصليات الثلاثية الفصوص (التريلوبيت) لم تكن معروفة سابقا. ‏

المصدر: gazeta.ru