لأول مرة .. العلماء الأمريكيون يحصلون على زيادة في الطاقة نتيجة تفاعل الاندماج النووي الحراري

قام العلماء الأمريكيون بمحاكاة تفاعل الاندماج النووي الحراري الذي يحدث على الشمس. وقد حصلوا على زيادة في الطاقة الناتجة عن هذا التفاعل.

يقول الباحثون إن الزيادة كانت كبيرة لدرجة أن أجهزة التشخيص تضررت في هذه العملية.

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وحصل العلماء الأمريكيون في مختبر "لورانس ليفرمور" القومي في كاليفورنيا على أول دفعة لزيادة الطاقة الناتجة عن تفاعل الاندماج النووي الحراري. أفادت بذلك صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وبحسب الصحيفة فإن الباحثين أعادوا إنتاج نفس العملية التي تحدث على الشمس. وقد أثروا على بلازما الهيدروجين بقوة أكبر ليزر في العالم. ونتيجة لذلك، تلقى الباحثون حوالي 2.5 ميغا جول من الطاقة، أي أكبر بنسبة 120٪ من الطاقة المستخدمة في الليزر (2.1 ميغا جول). وكانت الزيادة كبيرة لدرجة أن أجهزة التشخيص تضررت في هذه العملية، الأمر الذي جعل من الصعب توضيح نتائج التجربة، لكن وزارة الطاقة الأمريكية أعلنت أنها تستعد لإعلان نتائج عمل المختبر الثلاثاء 13 ديسمبر.

وكانت دراسة التفاعلات المماثلة تجرى منذ خمسينيات القرن الماضي، ولكن حتى الآن، لم يتمكن العلماء من تعويض الطاقة التي تم إنفاقها في التجارب على تفاعلات الاندماج النووي الحراري. وتمكن المختبر نفسه العام الماضي من الحصول على حوالي 70٪ من الطاقة المستهلكة. إذا تم تأكيد النجاح في الحصول على 120%، فستكون له إمكانات تجارية كبيرة كمصدر للطاقة النظيفة.

المصدر: تاس