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كبسولة الفضاء "أوريون" تعود من مهمة قمرية وتهبط في المحيط الهادئ..(فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

كبسولة الفضاء
Globallookpress
كبسولة الفضاء الأمريكية "أوريون"
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وصلت كبسولة الفضاء الأمريكية "أوريون" اليوم الأحد، إلى الأرض وهبطت في المحيط الهادئ بالقرب من مدينة سان دييغو الساحلية.

وكانت الكبسولة الفضائية "أوريون" قد أطلقت إلى الفضاء في إطار مهمة "أرتميس 1" القمرية، وتم بث هبوطها من قبل الإدارة الوطنية للملاحة الجويّة والفضاء الأمريكية "ناسا".

ولامست الكبسولة "أوريون" الأرض في الساعة 09:40 بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة (20:40 بتوقيت موسكو). وفي وقت سابق، تم فصل الوحدة التي تحمل على متنها مجسمات بشرية للمحاكاة عن قسم الخدمة للمركبة.

يشار إلى أن "أوريون" وصلت إلى أبعد مسافة عن الأرض بعد حوالي 13 يوماً من انطلاقها يوم 16 نوفمبر الماضي.

وقطعت الكبسولة مسافة 432 ألف كيلومتر عن الأرض، وهي تعتبر أطول مسافة تقطعها مركبة فضائية مصنوعة لرواد من البشر.

المصدر: تاس

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