كبسولة الفضاء "أوريون" تعود من مهمة قمرية وتهبط في المحيط الهادئ..(فيديو)

وصلت كبسولة الفضاء الأمريكية "أوريون" اليوم الأحد، إلى الأرض وهبطت في المحيط الهادئ بالقرب من مدينة سان دييغو الساحلية.

وكانت الكبسولة الفضائية "أوريون" قد أطلقت إلى الفضاء في إطار مهمة "أرتميس 1" القمرية، وتم بث هبوطها من قبل الإدارة الوطنية للملاحة الجويّة والفضاء الأمريكية "ناسا".

ولامست الكبسولة "أوريون" الأرض في الساعة 09:40 بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة (20:40 بتوقيت موسكو). وفي وقت سابق، تم فصل الوحدة التي تحمل على متنها مجسمات بشرية للمحاكاة عن قسم الخدمة للمركبة.

Splashdown.



After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7 — NASA (@NASA) December 11, 2022

يشار إلى أن "أوريون" وصلت إلى أبعد مسافة عن الأرض بعد حوالي 13 يوماً من انطلاقها يوم 16 نوفمبر الماضي.

وقطعت الكبسولة مسافة 432 ألف كيلومتر عن الأرض، وهي تعتبر أطول مسافة تقطعها مركبة فضائية مصنوعة لرواد من البشر.

المصدر: تاس