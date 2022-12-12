الولايات المتحدة تطور غواصة نووية من جيل جديد

أعلن موقع Naval Today أن الولايات المتحدة تعمل على تصنيع غواصة جديدة من فئة غواصات "فرجينيا" المعدّلة.

وجاء في منشور على الموقع "نظمت شركة General Dynamics Electric Boat مؤخرا فعالية خصصتها للاحتفال بعملية تصنيع غواصة أريزونا النووية الجديدة المتعددة الأغراض، والتي تطورها لصالح سلاح البحرية في الجيش الأمريكي".

وأضاف المنشور"أريزونا هي أول غواصة من غواصات فرجينيا من الفئة Flight V الجديدة التي يتم تطويرها للجيش الأمريكي، وبشكل عام من المفترض أن يحصل الجيش على 10 غواصات من هذه الفئة الجديدة، وستتميز هذه الغواصات عن غواصات فرجينيا الحالية بتجهيزها بمنصات عمودية لإطلاق الصواريخ، وستكون قادرة على حمل عدد أكبر من الصواريخ".

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وتشير البيانات المتوفرة إلى أن الغواصة الجديدة ستكون بطول 140 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 10200 طن، وستتسلح بصواريخ توماهوك المجنحة، وصواريخ "هاربون" المضادة للأهداف البحرية، وطوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا