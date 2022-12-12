محاكاة تتيح لك إسقاط كويكبات في أي مكان في العالم لمعرفة حجم الدمار والقتلى!

تعيد خريطة تفاعلية جديدة غلى الذاكرة فيلم Deep Impact لعام 1998، ما يسمح للمستخدمين بإسقاط صخرة فضائية في أي مكان على مستوى العالم لمشاهدة الدمار الناجم.

يتيح لك النظام، المسمى Asteroid Launcher، اختيار موقع التأثير وقطر الكويكب والسرعة التي يضرب بها الأرض وزاوية الاصطدام - وضرب "الإطلاق" لرؤية التدمير الذي يسببه وعدد القتلى.

فإذا اصطدم كويكب يبلغ قطره ميلا واحدا بـ Time Square بسرعة 152 ألف ميل في الساعة، فإنه سيخلق فوهة بعرض 34 ميلا ويتبخر 9486287 شخصا مع تأثير يعادل 6403 غيغا طن من مادة تي إن تي.

ويشترك النظام أيضا في أحداث كارثية أخرى تتبعها، بما في ذلك موجات الصدمة وحجم كرة النار وسرعة الرياح.

ويأتي Asteroid Launcher من بنات أفكار المبرمج الإبداعي نيل أغاروال الذي أخبر "ديلي ميل" أنه مستوحى من فيلمه المفضل Deep Impact وأراد إنشاء موقع ويب يحاكي الكوارث.

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وقال أغاروال: "أحب أفلام الكوارث وأقوم بعرض سيناريوهات مختلفة لنهاية العالم في رأسي. استغرق هذا المشروع حوالي شهرين لإكماله، شهر واحد من البحث وشهر واحد للترميز والرسوم المتحركة".

وشرح المعادلات وراء Asteroid Launcher من أوراق بحثية للدكتور غاريث كولينز والدكتور كليمنس رامبف، اللذين يدرسان آثار اصطدام كويكب.

وقال أغاروال: "اخترت تلك الأوراق البحثية لأنها تحتوي على معادلات ونماذج مفصلة لجميع التأثيرات المختلفة لتأثير الكويكب (الإشعاع الحراري، والرياح، وموجات الصدمة، والزلازل، إلخ)".

ويشرح برنامج Asteroid Launcher جميع الأحداث والدمار والوفيات التي قد تحدث في حالة اصطدام كويكب فعلي.

وقال أغاروال: "هذه الأداة هي أكثر لمساعدة عامة الناس على معرفة المزيد عن تأثيرات الكويكبات".

ويمتلك العلماء نماذج أكثر دقة لتأثيرات الكويكبات التي يتم تشغيلها على أجهزة الكمبيوتر العملاقة - فهذه المحاكاة هي نسخة أكثر بساطة.

ويستخدم Asteroid Launcher خرائط آبل لسحب لقطات القمر الصناعي للأرض في محاكاة وتصور الطبقة فوق المنطقة المحددة ما يظهر إلى أي مدى ينتقل الدمار.

المصدر: ديلي ميل