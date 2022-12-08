شركة روسية تبتكر رقيقة إلكترونية جديدة للطيران المدني

ابتكرت شركة "بوتيس" العاملة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بموسكو رقيقة إلكترونية ستستخدم في هوائيات طائرات الركاب المدنية.

وستنتج الرقيقة من قطع غيار روسية الصنع فقط.

صرح بذلك فلاديسلاف أوفتشينسكي رئيس إدارة السياسة الاستثمارية والصناعية في بلدية موسكو.

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وأوضح أن الرقيقة عبارة عن فلتر للترددات اللاسلكية يتميز بأنه لا يتأثر عمليا بتقلبات في درجات الحرارة، الأمر الذي يسمح بإقامة اتصال أكثر استقرارا وباستقبال إشارات خالية من التشويش.

يذكر أن شركة "بوتيس" في موسكو استوعبت هذه التكنولوجيا ونجحت عام 2022 في إنتاج المرشّحات المعوّضة حراريا باستخدام قطع الغيار الكهروضغطية الابتكارية. وقد خضعت تلك المرشّحات لاختبارات عديدة للتأكد من قدرتها على التكامل مع هوائي طائرة الركاب.

وقال فلاديسلاف أوفتشينسكي، إن مبتكرات كهذه ستستخدم في المستقبل في أجهزة الطائرات المدنية التي تعتمد الملاحة الفضائية.

يذكر أن مرشّحات الترددات اللاسلكية والموجات الصوتية تعتبر احدى المكوّنات الهامة لأية أجهزة لاسلكية وتستخدم في الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون وأنظمة الملاحة والاتصال والقيادة. وتنحصر مهمتها الرئيسية في تمرير الإشارة اللازمة ومنع تأثير التشويش وغيره من الإشارات.

المصدر: توفوستي