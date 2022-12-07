الأرجنتين.. العثور على بقايا نوع جديد من الديناصورات الصغيرة

أعلن المجلس الوطني للبحوث العلمية والتقنية (CONICET).أن علماء الأحافير الأرجنتينيين عثروا على بقايا نوع جديد من الديناصورات الصغيرة، كانت تعيش قبل 70 مليون عام.

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وجاء في بيان المجلس: "كشفت الدراسة التي أجراها خبراء CONICET على العظام التي عثر عليها بالقرب من قرية ساليترال مورينو الواقعة جنوب مدينة جنرال روكا، أن هذه عظام نوع جديد من الديناصورات الصغيرة التي عاشت في الأرجنتين في نهاية العصر الطباشيري قبل 70 مليون عام".

وأطلق الخبراء أسم Patagopelta cristata على الديناصور الجديد نسبة إلى المكان الذي وجدت فيه. وقد اتضح للخبراء أن هذا الديناصور كان صغيرا مقارنة بالديناصورات الأخرى، حيث لم يتجاوز طوله 2-3 أمتار.

وتجدر الإشارة، إلى أن العلماء لم يتمكنوا من جمع هيكل كامل لهذا الديناصور من العظام العديدة التي عثروا عليها، بيد ان المعلومات التي حصلوا عليها من دراستها المفصلة كانت كافية للحديث عن نوع جديد من ديناصورات ankylosaurs العاشبة التي يعثر على عظامها في نصف الكرة الأرضية الشمالي عادة ونادرا في النصف الجنوبي.

المصدر: تاس