روسيا تختبر تقنيات جديدة للاتصالات اللاسلكية

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أنها نجحت في اختبار تقنيات جديدة مخصصة لتأمين الاتصالات اللاسلكية في المناطق النائية.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "قامت Roselectronics التابعة لشركتنا مؤخرا باختبار محطات Groza الجديدة القادرة على تأمين الاتصالات اللاسلكية في طبقة التروبوسفير، هذه المنصات مزودة بأجهزة موديم متطورة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة المجهزة بها تمكنها من نقل البيانات بمعدل 45.5 ميغابايت في الثانية".

وأضاف البيان "التقنيات الجديدة التي يتم اختبارها ستؤمن الاتصالات في المناطق الجبلية والمناطق النائية التي يصعب الوصول إليها، كما ستؤمن الاتصالات اللاسلكية عل طول الطرق السريعة والسكك الحديدية، كما يمكن اعتمادها في المنشآت الصناعية التي تقع في المناطق البعيدة".

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وحول الموضوع قال رئيس شركة " Radiosvyaz" التابعة لـ "روستيخ"، رينات غالييف: " استخدام الاتصالات التروبوسفيرية يجعل من الممكن ضمان رقمنة التكنولوحيا في المناطق اتي يصعب الوصول إليها، الأجهزة الجديدة التي تم اختبارها لا تتطلب أعمال تركيب معقدة، واستخدامها أسهل من استخدام التقنيات التي تعتمد على الأقمار الصناعية، نعمل حاليًا على إنشاء أجهزة مودم بخوارزميات جديدة من شأنها زيادة معدل نقل البيانات، وأجهزتنا الجديدة تعتمد على انعكاس الإشارات اللاسلكية في طبقة التروبوسفير- الطبقة السفلية من الغلاف الجوي للأرض، يمكن لكل جهاز إرسال الإشارات لمسافة 210 كلم، ويعتمد على هوائي قطره 150 سم، يمكن تركيبه على المباني أو على منصات متنقلة".

المصدر: سلاح روسيا