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الصين.. تشغيل أكبر مصنع للروبوتات في العالم!

العلوم والتكنولوجيا

الصين.. تشغيل أكبر مصنع للروبوتات في العالم!
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلنت وكالة "شينخوا" أن شركة "إيه بي بي" السويسرية افتتحت في مدينة شانغهاي الصينية أكبر مصنع للروبوتات في العالم.

وقالت "إيه بي بي" في بيان نشرته شينخوا " إن المصنع الضخم الذي يقع في منطقة بودونغ الجديدة بمدينة شانغهاي الصينية يعد أكبر قاعدة في العالم لبحوث الروبوتات وتطويرها وتصنيعها وتطبيقها بالنسبة لشركتنا".

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وتبعا للبيان فإن" استثمارات المصنع بلغت قيمتها 150 مليون دولار أمريكي، ويغطي المصنع منطقة تبلغ مساحتها 67 ألف متر مربع".

وباعتبار المصنع الجديد يعتبر أحد ثلاثة مصانع للشركة حول العالم، فمن المفترض أن يدعم المستهلكين في الأسواق الآسيوية.

المصدر: شينخوا

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