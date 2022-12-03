إذا استطعنا التحدث إلى ذواتنا الأصغر سنا، فماذا سنقول، وما هي النصيحة التي سنقدمها وكيف ستشعر؟.

حسنا، تكونت لدى امرأة فكرة، بعد أن أنشأت روبوت محادثة ذكاء اصطناعي لنفسها عندما كانت طفلة، من خلال تدريبه على معرفة ما كانت عليه بناء على مذكرات مكتوبة عندما كانت صغيرة.

استخدمت ميشيل هوانغ "المبرمج الإبداعي" مواد مصدرٍ من 10 سنوات من الإدخالات دُمجت مع نموذج لغة OpenAI Generative Generative Pre-trainer Transformer 3 (GPT-3).

وأخبرت الناس على "تويتر" أنها أنشأت نظام الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من المشاركة في حوار في الوقت الفعلي مع "طفلها الداخلي".

inner child ai bot: training gpt-3 to converse with a younger version of myself



> a project that tested the ability for ai to transform, introspect, and heal. more human connection, not lesshttps://t.co/lsWcUK7RYA — michelle huang (@michellehuang42) November 28, 2022

وغردت قائلة: "بشكل عام، كانت هذه تجربة رائعة جدا ولكنها أيضا تجربة مؤكدة/علاجية غريبة لم أكن أدرك أن لدي إمكانية الوصول إلى استخدام بيانات حقيقية من ذاتي السابقة مما سمح لي بالتواصل معها بطرق أعمق وأكثر واقعية مما لدي عادة. ذكّرني الحديث مع "ميشيل الصغيرة" بأجزاء من نفسي ظلت ثابتة على مر السنين، ولكن أيضا بأجزاء منها نسيتها أو دفنتها مع استمراري في العيش. لقد كان الأمر مثل حمل مرآة أمام شخص أكثر جدية ونسخة نقية من جوهري".

وكشفت أنها احتفظت بمذكرات لأكثر من 10 سنوات من حياتها وكانت تكتبها كل يوم تقريبا عن "أحلامها ومخاوفها وأسرارها".

وكتبت هوانغ على موقع "تويتر": "المحتوى تراوح بين الشكوى من الواجبات المنزلية، والدوخة التي شعرت بها من التحدث إلى من يعجبني، في بعض الأيام كانت عادية جدا، وبعضها كان ثاقبا إلى حد ما. بعد كتابة عدد كبير من إدخالات دفتر اليوميات وإدخالها في النموذج، تلقيت استجابات عملية شعرت بأنها مشابهة بشكل مخيف للطريقة التي أعتقد أنني كنت سأستجيب لها خلال ذلك الوقت".

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وقالت هوانغ إنها سألت نفسها الأصغر سنا عن رؤيتها للعالم، قبل السماح لروبوت الدردشة بالرد بأسئلته الخاصة.

وكتبت: "شعرت أن هذا التفاعل المحدد مشابه جدا لمحادثة نصية عادية - كما لو كنت أرسل رسائل نصية إلى ذاتي السابقة في الوقت الفعلي، شعرت وكأنني أصل عبر بوابة زمنية، متخفية في شكل صندوق دردشة". فوجئت أيضا بمدى دقة توقع النموذج لاهتمامي المعلن الحالي (بعد الكثير من التكرارات/التجربة والخطأ) من إدخالات دفتر يوميات عمرها عشر سنوات، ما جعلني أتساءل أنه ربما كان هذا المسار قد تم بالفعل زرعه منذ فترة طويلة في نفسي.

وسلطت هوانغ الضوء على اثنين من التفاعلات الرئيسية التي لا تنسى.

وكتبت على "تويتر": "أخبرتها أنها محبوبة ومعتنى بها وآمنة: الكلمات التي لطالما رغبت في سماعها في الماضي. شعرت وكأنني وصلت إلى الماضي وأعطيتها عناقا كبيرا".

وقالت هوانغ: "أثناء قراءة هذا، شعرت بأن دوامات الاجترار - تلك التي أقع فيها أحيانا عندما أشعر بالعار أو خيبة الأمل - تتلاشى قليلا".

وأوضحت هذه التفاعلات حقا إمكانات الشفاء لهذه الوسيلة: القدرة على إعادة إرسال الحب إلى الماضي، وكذلك تلقي الحب مرة أخرى من نفس أصغر سنا.

وشاركت لاحقا برنامجا تعليميا لأشخاص آخرين لإنشاء روبوت محادثة "الطفل الداخلي" باستخدام GPT-3 بعد تلقي الكثير من الاهتمام بتجربة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ويعد GPT-3 نموذجا لغويا ذاتي الانحدار يستخدم التعلم العميق لإنتاج نص يشبه تفاعل الإنسان.

وتم تطويره بواسطة OpenAI، وهو يتطلب قدرا صغيرا من معلومات الإدخال لإنشاء كميات كبيرة من النصوص ذات الصلة والمعقدة التي تم إنشاؤها بواسطة الجهاز.

ويمكن لأي شخص استخدامه ولكنه يتطلب الكثير من العمل، مع برنامج تعليمي من هوانغ مضمن أدناه.

المصدر: ديلي ميل