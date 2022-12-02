وكالة "بلومبرغ": الناتو يعود إلى فكرة تزويد الجيش الأوكراني بمقاتلات "إف – 16"

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية بأن حلف الناتو عاد مجددا إلى فكرة توريد مقاتلات "إف – 16" إلى أوكرانيا.

وذلك بسبب التفوق الساحق للجيش الروسي على الجيش الأوكراني في الجو.

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وجاء في مقال نشرته الوكالة أن الغرب يجب أن يستجيب لدعوة الرئيس الأوكراني زبلينسكي إلى إغلاق السماء الأوكرانية وتعزيز الدفاعات الجوية. ولم تستبعد الوكالة أن يتسلم الجيش الأوكراني صواريخ "جو – أرض" وبطاريات منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي والمقاتلات التكتيكية من طراز "إف – 16 " و"ميغ – 29" السوفيتية الصنع.

يذكر أن مقاتلة F-16 Fighting Falcon الأمريكية التكتيكية المتعددة المهام تم تصنيعها عام 1974 لتصبح أكثر المقاتلات في العالم شيوعا نظرا لتعدد مهامها وثمنها المعقول.

يذكر أن مقاتلة "إف – 16" يمكن أن تحلق إلى مسافة 4000 متر بسرعة 2120 كلم/ ساعة وتصعد إلى ارتفاع من 12000 إلى 18000 متر. ويقود الطائرة طيار واحد، وهناك كذلك نماذج مزوّدة بكرسييْن.

تزوّد المقاتلة بصواريخ "جو – جو" و" جو – أرض" والمدفع السداسي المواسير والقنابل الموجّهة الرادار الجوي من طراز AN/APG-66/80.

بينما لا تعتبر "إف – 16" طائرة شبحية، لذلك يمكن أن تستهدفها أية منظومات للدفاع الجوي.

وقد تم تزويد 25 جيشا في العالم بهذه المقاتلة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا