"موتى بألسنة من ذهب في مصر".. تفاصيل اكتشاف غريب في مصر يبهر الجميع (صور)

عثرت البعثة الأثرية المصرية على مقابر ترجع لفترات زمنية مختلفة تحتوي على عدد من المومياوات ذوات ألسنة ذهبية، في منطقة جبانة قويسنا الأثرية بالمنوفية.

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وعثر على عدد من الرقائق الذهبية على هيئة ألسنة آدمية في فم بعض المومياوات المكتشفة، والتي تعود إلى عصور مختلفة.

وتضمن الكشف الأثري بعض المدفونات، وهي عبارة عن هياكل عظمية ومومياوات جلدت بالذهب على العظم مباشرة تحت اللفائف الكتانية والأصماغ المستخدمة في التحنيط، وكذلك بقايا توابيت خشبية على الهيئة الآدمية، كما تم العثور على عدد من المسامير النحاسية المستخدمة في تلك التوابيت.

ويعد موقع جبانة محاجر قويسنا من أهم المواقع الأثرية في الدلتا، ووفقا لوزارة السياحة يقع الموقع بمنطقة كفور الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتضم الجبانة مدفونات تعود لعصور متعددة استخدمت لفترات زمنية طويلة كجبانة للإقليمين.

وترجع القيمة التاريخية والأثرية لجبانة قويسنا إلى تنوع طرق وأساليب الدفن بها، ووجود جبانة نادرة لدفن الطيور المقدسة، وعدد من الوحدات المعمارية تشكل مجموعة مقابر مشيدة من الطوب اللبن من العصر المتأخر والعصرين اليوناني والروماني.

المصدر: RT