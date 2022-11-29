جيش نظام كييف يبدأ في استخدام مدافع أمريكية تعود إلى الحرب العالمية الثانية

بدأت وحدات جيش نظام كييف في استخدام مدافع الهوتزر الأمريكية عيار 105 ملم من طراز М101 التي سلّمتها لها لتوانيا من حوزة جيشها.

وقد نشرت وسائل الإعلام معلومات تفيد بظهور مثل هذه المدافع المقطورة في الجيش الأوكراني في سبتمبر الماضي. ودار الحديث آنذاك عن 3 مدافع من هذا النوع دخلت الخدمة في القوات المسلحة الأمريكية عام 1941.

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ويبدو أن عددها قد ازداد منذ ذلك الحين. أما أفراد طواقمها الأوكرانية فكانوا خلال الشهريْن الماضييْن يتدربون على استخدام تلك الهدايا التي يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية.

ويبلغ وزن مدفع М101 نحو 2260 كلغ، طوله 5940 ملم، ارتفاعه 2210 ملم، عرضه 1730 ملم، مدى الرمي 11270 مترا، سرعة الرماية 5 طلقات في الدقيقة، عدد أفراد الطاقم 8 أفراد، سرعة نقلها على الطريق المعبد بواسطة قاطرة 50 كلم/ساعة.

وقد أنتجت الصناعة الأمريكية 10202 مدفع من هذا النوع، منها 8536 مدفعا حتى صيف عام 1945. واستخدمت تلك المدافع لاحقا بكميات كبيرة في النزاعات الإقليمية، بما فيها الحربان الكورية والفيتنامية. وإنها دخلت حوزة 40 جيشا أجنبيا.

ويتم إخراجها منها في الوقت الراهن.

ويتوقع المحللون العسكريون أن يستمر الغرب في تزويد الجيش الأوكراني بهذا السلاح القديم الذي يقدّر ثمنه بـ57000 دولار.

المصدر: روسيسكايا غازيتا