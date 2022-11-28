التلوث البلاستيكي في أنتاركتيكا أصبح سيئا كما في أي مكان آخر على الأرض!

كتشف علماء أن التلوث البلاستيكي في القارة القطبية الجنوبية سيء مثلما في أي مكان آخر على هذا الكوكب.

ووجد فريق من جامعة أكسفورد مواد بلاستيكية دقيقة في الهواء ومياه البحر والجليد البحري في بحر Weddell بالقرب من القطب الجنوبي.

واتخذت شكل البوليستر الليفي، الذي ينشأ من المنسوجات المصنوعة من مواد تركيبية مثل البوليستر والأكريليك.

وتم العثور على معظم الألياف الدقيقة في عينات الهواء، ما يعني أن الحيوانات والطيور البحرية في أنتاركتيكا يمكن أن تتنفسها بشكل جيد.

وقالت البروفيسورة لوسي وودال، المعدة المشاركة: "كشف اكتشافنا للجسيمات البلاستيكية الدقيقة في عينات رواسب قاع البحر عن دليل على وجود حوض بلاستيكي في أعماق مياه القطب الجنوبي. ورأينا مرة أخرى أن التلوث البلاستيكي ينتقل لمسافات كبيرة بواسطة الرياح والجليد والتيارات البحرية. وتُظهر نتائج بحثنا بشكل جماعي الأهمية الحيوية للحد من التلوث البلاستيكي على مستوى العالم".

وتصدرت اللدائن الدقيقة عناوين الصحف في السنوات الأخيرة حيث أصبحت أكثر انتشارا في بيئتنا.

وقد تم رصدها في أجساد الحيوانات البرية والبحرية والفواكه والخضروات والمأكولات البحرية ومياه الشرب.

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ووصلت الشظايا الصغيرة بشكل مقلق إلى جسم الإنسان، حيث أبلغ العلماء عنها في الرئتين والدم والبراز.

ويشعر الخبراء بالقلق بشأن عواقبها الصحية، حيث تم ربطها بالحساسية وأمراض الأمعاء الالتهابية.

وعثر عليها في المزيد والمزيد من المواقع النائية، مثل أعماق البحار والهواء الجبلي، وكذلك في الأماكن القريبة من المنزل.

وكشفت دراسة من هذا العام أن التلوث باللدائن الدقيقة في القطب الشمالي واسع النطاق كما هو الحال في بقية الكوكب.

ويمكن الآن العثور على كميات كبيرة من اللدائن الدقيقة في الماء وفي قاع البحر والشواطئ البعيدة وفي الأنهار وحتى في الجليد والثلج في المنطقة القطبية.

وفي يونيو، كشف عن أنه تم اكتشافه لأول مرة في ثلوج أنتاركتيكا المتساقطة حديثا، بعد العثور عليه في الجليد البحري قبل بضع سنوات.

وتوصل علماء أكسفورد إلى استنتاجهم الجديد حول انتشار الجسيمات البلاستيكية في القارة القطبية الجنوبية باستخدام عينات مأخوذة أثناء محاولتهم تحديد موقع سفينة السير إرنست شاكلتون.

وشملت هذه عينات الرواسب التي تم استردادها على أعماق تتراوح من 1060 إلى 1740 قدما (323 إلى 530 مترا) تحت سطح بحر Weddell.

وتمت دراسة جميعها باستخدام مجموعة من أحدث التقنيات، بما في ذلك الشريط اللاصق المستخدم في تحقيقات الطب الشرعي التي يمكن أن تحدد نوع البوليمر.

وكشفت النتائج التي توصلوا إليها، والتي نُشرت في مجلة Frontiers in Marine Science، عن وجود بوليستر ليفي في جميع العينات.

وكان تركيز اللدائن الدقيقة أعلى بكثير في الجليد البحري منه في أنواع العينات الأخرى، وأظهرت الأبحاث أنها محاصرة مع تجمد طبقات منها كل عام.

وقال الدكتور مانوس كانينغهام، المعد المشارك في الدراسة: "الجليد البحري متحرك، ويمكنه السفر لمسافات شاسعة والوصول إلى الرفوف الجليدية الدائمة لقارة أنتاركتيكا حيث يمكن احتجازه إلى أجل غير مسمى مع ملوثاته البلاستيكية الدقيقة المجمعة".

ويعتقد أن الجليد البحري يمكن اعتباره "أحد الناقلات الرئيسية للجسيمات البلاستيكية الدقيقة داخل منطقة القطب الجنوبي".

وفي السابق، كان يُعتقد أن الجبهة القطبية المرتبطة بتيار محيطي يتدفق حول القارة القطبية الجنوبية تحمي المنطقة من الجزيئات البلاستيكية الدقيقة المحمولة جوا.

ويُطلق على التيار، وهو الأقوى على الأرض، اسم تيار القطب الجنوبي المحيطي (ACC)، ويوفر أيضا حاجزا للحرارة يبقي المياه الدافئة بعيدا.

ومع ذلك، قام الباحثون بنمذجة مسارات الهواء في المنطقة، ووجدوا أن التركيزات العالية جاءت من الكتل الهوائية التي نشأت في جنوب أمريكا الجنوبية.

ويأمل الباحثون أن تكون نتائجهم مفيدة في مفاوضات الأسبوع المقبل في أوروغواي بشأن معاهدة عالمية لإنهاء التلوث البلاستيكي، يستضيفها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

المصدر: ديلي ميل