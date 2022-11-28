الإكوادور.. بركان كوتوباكسي يزيد من نشاطه (فيديو)

بدأ نشاط بركان كوتوباكسي أحد أكبر البراكين في العالم في قذف الرماد يوم الجمعة ويعد البركان من أخطر البراكين في العالم، بسبب قربه من مناطق ذات كثافة سكانية.

ويعد هذا البركان من أخطر البراكين في العالم، بسبب إحاطته، بالغطاء الثلجي حوله، كما أنه قريب من مناطق ذات كثافة سكانية عالية.

ويقع بركان كوتوباكسي البالغ ارتفاعه 5897 مترا في جبال الأنديز، على بعد 50 كيلومترا من العاصمة كيتو.

وأفادت إدارة المخاطر في الإكوادور في بيان لها أواخر أكتوبر، بأنه تم إقرار الإنذار باللون الأصفر بناء على تقرير يظهر زيادة في النشاط البركاني ، وتصاعد حدة الاهتزازات الأرضية الناجمة عنه، وهو أكبر نشاط يتم ملاحظته منذ عام 2015.

وتم سابقا تسجيل مستويات من الغاز وأبخرة الماء الكثيفة على ارتفاع بلغ 500 متر فوق الفوهة، إضافة إلى عمود من الرماد يصل طوله إلى 2353 مترا.

المصدر: إزفيستيا + REN TV