سلاح البحرية الهندي يتسلم سفينة شبحية جديدة

ذكر موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الهندي تسلم سفينة حربية جديدة صممت بتقنيات تجعلها عصية على الرادارات.

وجاء في منشور عى الموقع "يوم الخميس 24 نوفمبر الجاري أنه أقيمت في حوض بناء السفن التابع لـ Mazagon Dock Shipbuilders Ltd بمومباي احتفالية خصصت لتسليم الجيش الهندي مدمرة حربية جديدة من فئة P15B، تم تصنيعها بتقنيات تجعلها عصية على الرادارات، وهي مسلحة بأحدث الأنظمة الصاروخية".

وأشار الموقع إلى أن العمل على بناء هذه السفينة كان قد بدأ في يونيو 2015، وأنزلت إلى المياه أول مرة عام 2016، وبدأت الاختبارات عليها عام 2021، وكان من المقرر أن تسلم للجيش الهندي منتصف العام الحالي.

وكان سلاح البحرية الهندي قد وقع عقودا عام 2011 للحصول على 4 مدمرات حربية من فئة P15B، وأدخلت أول سفينة منها الخدمة بشكل رسمي لصالح لجيش الهندي في نوفمبر 2021.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن P15B الحربية 163 مترا، وعرضها 17.4 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 7300 طن، ويمكن لهذه السفن حمل طاقم مكون من 300 شخص، والإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع مسافة 4000 ميل بحري في كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا