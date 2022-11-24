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روسيا تختبر مسيّرات سداسية المراوح تعمل بالموجات تحت السمعية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تختبر مسيّرات سداسية المراوح تعمل بالموجات تحت السمعية
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صورة أرشيفية
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حققت روسيا تجربة المروحية المسيّرة السداسية المراوح (هيكساكوبتر) التي تعمل بالموجات تحت السمعية على مجموعة تتكون من 100 متطوع.

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وستعرض المسيّرة المسماة بـ"شرشن" في حال نجاح التجربة على وزارة الدفاع وغيرها من أجهزة الأمن الروسية.

صرح بذلك، فيتالي دولغوف، رئيس مختبر استخدام الطائرات من دون طيار لدى معهد "كارتسيف" للبحوث العلمية في حديث أدلى له لوكالة "تاس" الروسية. وقال: "تم تشغيل أولا أصوات سمعية، ثم تم تخفيض كمية الذبذبات في الإشارة لمعرفة تردد لا يسمعه الإنسان، بل يشعر بعدم الراحة أو نوع من الانزعاج منه.

روسيا تختبر مسيّرات سداسية المراوح تعمل بالموجات تحت السمعية
rg.ru
صورة أرشيفية

وأوضح رئيس المختبر أن استخدام المسيّرة الصوتية لا يُلحق ضررا بصحة الإنسان، بل يسبب  تأثيرات مؤقتة مزعجة ويشعر الناس عند تعرضهم لتلك التأثيرات الصوتية بعدم الراحة وأنهم يريدون مغادرة هذا المكان.

وأضاف فيتالي دولغوف أن استخدام  الموجات غير السمعية  يشبه مرض دوار البحر الذي يسبّب الغثيان والدوخة. وتختفي جميع الأعراض بمجرد مغادرة الإنسان للمنطقة التي تحلّق فيها المسيّرة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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