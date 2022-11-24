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الجيش الروسي يتسلم سفينة أبحاث بحرية جديدة

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الروسي يتسلم سفينة أبحاث بحرية جديدة
youtube/Vympel Shipyard (Судостроительный завод "Вымпел")
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أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الجيش سيتسلم سفينة جديدة للأبحاث البحرية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "اجتازت سفينة أناتولي كنيازيف الجديدة للأبحاث البحرية المطورة في إطار المشروع الحكومي 19920 جميع اختبارات القبول المطلوبة ، ويوم الخميس 24 نوفمر الجاري سيتم تسليمها لسلاح البحرية في الجيش الروسي ضمن احتفالية رسمية ستجري في بطرسبورغ".

وأضاف البيان "يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري تم التوقيع على أمر الموافقة على شهادة قبول وتسجيلها في قاعدة لينينغراد البحرية التابعة لأسطول البلطيق في الجيش الروسي، أمر الموافقة جرى توقيعه من قبل قائد سلاح البحرية الروسي، نيكولاي يفمينوف".

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وكانت روسيا قد بدأت العمل على تطوير هذه السفينة في يوليو 2021، وبدأت في إجراء الاختبارات البحرية عليها في أكتوبر الفائت.

وتبعا لوزارة الدفاع الروسية فإن السفن المطورة في  إطار المشروع 19920 ستساهم في ضمان سلامة الملاحة البحرية، وستساعد على إرشاد السفن والغواصات، وستقدم الخدمات لصيانة وإصلاح السفن والغواصات، فضلا عن أنها مجهزة بأحدث التقنيات لعمليات الأبحاث البحرية.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن أكثر من 36 مترا، وعرضها نحو 8 أمتار، ولديها القدرة على نقل البضائع والأفراد لمسافات تصل إلى 1000 ميل، والعمل في مهمات تصل مدتها إلى 10 أيام بعد تزويدها بالمؤن والوقود.

المصدر: سلاح روسيا

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