الولايات المتحدة تطور غواصة نووية جديدة لجيشها

ذكر موقع Armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية أن الولايات المتحدة بدأت بتطوير غواصة جديدة من فئة "فرجينيا" لصالح سلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشور على الموقع "شهد حوض بناء السفن التابع لشركة Huntington Ingalls Industries الأمريكية مؤخرا احتفالية خصصت لتدشين أجزاء جديدة من غواصة نووية من فئة فرجينيا لصالح جيش البلاد".

وأضاف المنشور"غواصة SN-800 Arkansas هي الغواصة رقم 27 التي يتم تطويرها لصالح سلاح البحرية الأمريكي، حتى الآن تسلم الجيش الأمريكي 21 غواصة من هذا النوع، تم تطويرها بالتعاون ما بين شركتي General Dynamics Electric Boat وHII Newport News Sh".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الغواصة الجديدة من فئة Block IV المعدّلة، والتي تمتاز عن غواصات "فرجينيا" التقليدية بأنها أكثر قدرة على التخفي عن الرادارات، وتحتاج لعمليات صيانة أقل.

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وستأتي الغواصة الجديدة بطول 115 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 7800 طن، كما يمكنها نقل طاقم مكون من 134 شخصا، والحركة بسرعة 34 عقدة بحرية، والغوص لعمق 500 م تحت سطح الماء، أما منظومة تسليحها فستضم صواريخ "توماهوك" المجنحة، وطوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا