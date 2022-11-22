روسيا تطور دروناً لمكافحة الطائرات المسيّرة

أعلنت وسائل إعلام روسية أن الخبراء الروس يعملون على تطوير طائرة مسيرة جديدة قادرة على التحكم بالدرونات والسيطرة عليها.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "الخبراء الروس تمكنوا من وضع نموذج اولي لطائرة مسيرة مزودة بجهاز مرسل للأمواج الصوتية ونظام لقمع عمل الرادارات، وبإمكان هذه الطائرة التعامل وتعطيل عمل الدرونات الأخرى".

ومن جهته قال رئيس مختبر أبحاث الطيران في معهد "NIIVK" الروسي، فيتالي دولغوف: "الدرون الروسي الجديد الذي يطلق عليه اسم Shershen أو الدبّور يمكن استعماله لقمع عمل الدرونات ولتفريق أعمال الشعب ولأغراض متعددة أخرى".

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وتبعا لدولغوف فإن "مدى تحليق الدرون الجديد سيبلغ 10 كيلومترات، كما يختبر المختصون حاليا طلاء خاصا به يمكنه إخفاء هذه الطائرة عن أعين أجهزة الرادار".

وبالإضافة إلى مكافحة الدرونات من المتوقع أن تستخدم روسيا طائرة "Shershen" الجديدة في مراقبة الغابات والمسطحات المائية ومراقبة خطوط أنابيب النفط والغاز.

المصدر: فيستي