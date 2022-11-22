بريطانيا تسلم الجيش الأوكراني أصغر المسيّرات في العالم

قال وزير الإعلام في جمهورية دونيتسك الشعبية دانيل بيسونوف على قناة "تليغرام" التابعة له إن جنود الجيش الروسي سجلوا تحليق مسيّرات عسكرية متناهية الصغر أطلقها الجيش الأوكراني.

وأشار إلى أن مسيّرة Black Hornet تُعد من أصغر المسيّرات العسكرية في العالم، وتم تصنيعها عام 2012 في شركة Prox Dynamics النرويجية ، ثم اشترت بريطانيا دفعة كبيرة منها لجيشها.

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لا يزيد طول المسيّرة عن 100 ميليمتر، ووزنها 18 غراما فقط، وسرعتها 5 أمتار في الثانية. ويمكن أن تبقى المسيّرة في الجو لمدة 25 دقيقة وتحلّق إلى مسافة 1000 متر.

ويسمح لها حجمها الصغير بتنفيذ مهام التجسس. وقد استخدمت وحدات الاستطلاع البريطانية تلك المسيّرة العسكرية في أفغانستان. كما تستخدمتها وحدات مشاة البحرية الأمريكية.

وكانت حكومتا أوكرانيا والنرويج قد أعلنتا في أغسطس عام 2022 إنهما ستقومان بتمويل إنتاج 850 دروناً من طراز Black Hornet للجيش الأوكراني.

المصدر: روسيسكايا غازيتا