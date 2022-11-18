روسيا تطور نظاما جديدا لتنظيم حركة الدرونات المدنية

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية عن تطوير نظام جديد للتحكم بحركة الطائرات المسيرة التي تستخدم للأغراض المدنية.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "تمكن الخبراء في شركة Azimuth التابعة لروستيخ من تطوير نظام جديد للتحكم في حركة الطائرات بدون طيار في المدن والأماكن الحضرية".

وأضاف البيان: "نظام ميركوري الجديد يسمح بتنظيم الحركة الجوية بشكل فعال في المدن، ويزيد كفاءة مهام نقل وتسليم البضائع باستخدام الدرونات، ويساعد على تنظيم عمل الطائرات المسيرة لأغراض التصوير الجوي والمراقبة".

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وحول الموضوع قال المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" أوليغ يفتوشينكو: " نطاق استخدام المركبات الجوية غير المأهولة يتوسع باستمرار، واستعمال هذه الطائرات كأدوات للنقل او وسائل للمراقبة أصبح أمرا مطلوبا، لذا بات من الضروري التفكير بتنظيم عمل هذه الطائرات في الجو وخاصة في المدن الكبرى، النظام الذي طوره المختصون لدينا يسمح بدمج عمل الطائرات المسيرة في مجال جوي واحد داخل الأراضي الروسية، وتوجيه الطائرات ضمن مسارات محددة لمنع تصادمها، باختصار إنه يجعل استخدام الطائرات المدنية بدون طيار أكثر كفاءة وأمانا".

ونوه يفتوشينكو إلى أن النظام الجديد بمقدوره توثيق جميع المعلومات حول الطائرات التي تعمل بالمجالات التي تقع ضمن نطاقه وتحديد هوية الطائرات والمؤسسات التابعة لها، وتتبع مسار تلك الطائرات وإخطار مشغليها في حال وجود حالات طارئة".

المصدر: سلاح روسيا