وزير الاتصالات المصري: 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب تمر عبر بلادنا

صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، بأن نسبة كبيرة من حركة البيانات بين الشرق والغرب تمر عبر مصر.

وجاء ذلك في كلمة لطلعت خلال جلسة "تجسير الحدود – تعاون رقمي" ضمن فعاليات منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA ICT Forum 2022 في الأردن.

وأوضح أن استراتيجية مصر الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشمل 3 محاور وهي التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية، وتنمية القدرات الرقمية، وتهيئة البيئة الداعمة للإبداع وريادة الأعمال وترتكز على ركيزتين هما اعداد الاطار التشريعي اللازم، وتطوير البنية التحية الرقمية بشقيها المحمول والانترنت الثابت، إلى جانب البنية التحتية الرقمية الدولية.

وأضاف أن أكثر 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب تمر عبر الأراضي المصرية ومياهها الإقليمية.

ولفت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر حقق معدل نمو 16% ويعد هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 4 سنوات متتالية.

المصدر: موقع "أخبار اليوم" المصري