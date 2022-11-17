الجيش الروسي يتسلم كاسحة ألغام بحرية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الجيش تسلّم كاسحة ألغام بحرية جديدة من نوع "ألكسندريت".

وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "جرت في كامتشاتكا مؤخرا احتفالية رسمية لتسليم أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي الكاسحة البحرية الجديدة بيوتر إليتشيف من نوع ألكسندريت، وخلال الاحتفالية رفع العلم على السفينة وسلّمت للجيش رسميا بأمر من القائد العام لسلاح البحرية الروسي، نيكولاي يفمينوف".

وأضاف البيان: "حضر الاحتفالية قائد القوات البحرية في شمال شرق روسيا، ألكسندر يولداشيف، وممثلون عن القوات المسلحة الروسية، وممثلون عن رابطة المحاربين القدامي الروسية، وحاكم منطقة كامتشاتكا، فلاديمير سولودوف".

وتعتبر هذه السفينة ثاني سفينة من نوع "ألكسندريت" تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 12700 لصالح أسطول المحيط الهادئ الروسي، وبدأ العمل على تطويرها عام 2018، وأنزلت إلى المياه أول مرة عام 2021.

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ويمكن لسفن "ألكسندريت" الإبحار بسرعة 16.5 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مجهزة بغواصات مسيرة صغيرة قادرة على اكتشاف الألغام البحرية المعادية لتدميرها عن بعد، والمميز فيها هو هياكلها المصنوعة من خلائط خاصة من البلاستيك والمعدن، ما يجعلها عصية على الألغام البحرية المغناطيسية.

المصدر: سلاح روسيا