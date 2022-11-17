روسيا تصنع سفنا حربية جديدة للهند

أعلن مصنع "يانتار" الروسي لبناء السفن أن العمل جار في ورشاته لبناء سفن حربية جديدة لصالح الجيش الهندي.

وحول الموضوع قال المدير العام للمصنع، إيليا سامارين: "أول فرقاطة حربية تم بناؤها في مصنعنا لصالح الجيش الهندي في إطار المشروع 11356 من المفترض أن يتم تسليمها للهند العام القادم.

وأضاف "خططنا تتركز حاليا على تسليم هذه السفينة للهند العام القادم، السفينة تتحضر حاليا لاختبارات الإرساء، وستخضع لعدة اختبارات قبل تسليمها للعميل".

وكانت روسيا قد وقعت مع الهند عقودا عام 2016 لتطوير سفينتين لصالح الجيش الهندي في إطار المشروع 11356، وعام 2018 جرى توقيع عقود إضافية لتزويد الهند بأربع سفن أخرى من نفس الفئة، وتم البدء بتطوير أول سفينة عام 2013 وأنزلت إلى المياه العام الماضي، أما السفينة الثانية فيجري العمل على تطويرها في روسيا حاليا.

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وتأتي السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع 11356 بهياكل بطول 124.8 م، عرضها 15.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 4035 طنا، كما يمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع 4850 ميلا بحريا في كل مهمة، فضلا عن تجهيزها بمنصات لحمل مروحيات KA-27 وka-31 الروسية.

المصدر: سلاح روسيا