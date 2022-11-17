هل باستطاعة ألمانيا إنتاج 800 دبابة Panther جديدة؟

تخطط شركة Rheinmetall الألمانية لبيع 800 دبابة حديثة من طراز KF51 Panther لبلدان الناتو حتى عام 2035.

كما تعتزم أن تبيع في العقود التالية لجيوش العالم 8000 دبابة أخرى من هذا النوع.

فيما يرى الكثير من المحللين العسريين أن تلك التوقعات مبالغة ومتفائلة للغاية.

وعلى سبيل المثال فإن بعض الجيوش التي تستخدم دبابة " "ليوبارد – 2" الألمانية قد اختارت دبابات K2 Black Panther الكورية الجنوبية أوبدأـ في اختبارها، والمقصود بالأمر هو الجيشان البولندي والنرويجي.

فيما يتعلق بدبابة KF51 Panther الاختبارية التي كشف عنها في يونيو الماضي فلا يدور الحديث الآن عن دبابة حقيقية بل عن مجسم مجنزر فقط.

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ويفترض أن تلك الدبابة ستحصل على مدفع 130 ملم أوتوماتيكي مع 20 ذخيرة وهناك كذلك مجموعة احتياطية بعدد 10 ذخائر.

وسيتم تسليح الدبابة برشاش 12.7 ملم الثقيل. أما رشاش عيار 7.62 ملم المضاد للجو فسينصب في البرج المتحكم فيه عن بعد.

وسيتم تزويد الدبابة أيضا بـ4 مروحيات رباعية المراوح و ومسيّرتيْن انتحاريتيْن تخصص لتدمير الأهداف البعيدة. ويتوقع أن يبلغ وزن الدبابة 59000 كلغ، قوة محركها 1500 حصان، طاقمها 3 أفراد. وسيكون بمقدورها السير إلى 500 كلم دون أن تزود بالوقود.

المصدر: روسيسكايا غازيتا