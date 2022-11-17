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بريطانيا تطور دفعة جديدة من فرقاطات Type-26

العلوم والتكنولوجيا

بريطانيا تطور دفعة جديدة من فرقاطات Type-26
youtube/Defense Updates
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ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن بريطانيا ستنتقل إلى المرحلة الثانية من تطوير فرقاطات Type-26 العسكرية لصالح الجيش.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن "بريطانيا بدأت بالانتقال إلى المرحلة التالية من تطوير فرقاطات Type-26، فإضافة إلى السفن الثلاث من هذا النوع التي يجري تطويرها، سيتم تطوير 5 سفن أخرى".

وتبعا لوكالة "تاس" الروسية فإن الحكومة البريطانية ستوقع عقودا بقيمة 4.2 مليار جنيه استرليني مع شركة BAE Systems بهدف تطوير الدفعة الثانية من فرقاطات Type-26 لصالج الجيش البريطاني، ومن المفترض أن تكون الفرقاطات الجديدة جاهزة بحلول منتصف عام 2030.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن Type-26 الجديدة 150 مترا، وعرضها 21 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 8000 طن، كما يمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 26 عقدة بحرية، وقطع 7000 ميل بحري في كل مهمة.

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وستحصل هذه السفن تبعا للتسريبات على صواريخ  Sea Ceptor، وصواريخ "توماهوك" المجنحة، ومدافع من عيار 127 ملم، ورشاشات من عيار 20 و30 ملم، ومنصات لحمل المروحيات البحرية.

المصدر: سلاح روسيا

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