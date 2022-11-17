روسيا بصدد إنتاج مسيّرات تبحث عن الألغام المزروعة في الأرض

ابتكر العلماء الروس مسيّرة ترى ألغاما مزروعة في الأرض على عمق 1.5 متر.

قام العلماء في جامعة "بلغورود" الحكومية للبحوث العلمية وجامعة "ميفي" النووية القومية في مدينة أوبنينسك بتصميم درون بمقدوره اكتشاف ألغام مزروعة في الأرض حتى عمق 1.5 متر وكذلك معدات حربية مموّهة في الغابة.

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وحسب، ستيبان سولوفي، أحد مصممي الأنظمة الذكية والمعلوماتية في المشروع فإن نموذجا أوليا للمسيّرة قد اجتاز كل الاختبارات، ويعمل العلماء الآن على إعداد نموذج يمكن إنتاجه على دفعات.

وقال:" تٌعد مسيّرتنا فريدة من نوعها ويمكن أن ينجز مشروعها بعد عام واحد تقريبا. أما رادارها فيقوم على مكوّنات روسية الصنع فقط. وتم تصميم المنظومة على أساس تكنولوجيا رادارية جديدة تستخدم شبكات الهوائي الرقمية.

وقال العلماء إنهم يريدون تطبيق اكتشافهم لأغراض عسكرية وسلمية على حد سواء حيث ستساعد المسيّرات في تنظيف الحقول الزراعية.

وبالإضافة إلى الألغام يمكن أن تكتشف المسيّرة تحت الأرض قطعا أثرية بطول متر واحد وعرض 30 سنتيمتر. وتحدد المسيّرة كذلك مكوّناتها الكيميائية وترسل نتائج التحليل الكيميائي إلى جهاز الكمبيوتر لمشغّلها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا